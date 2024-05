(VIDEO) Olt: 13 percheziţii într-o afacere ilegală cu deşeuri reciclabile Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Olt, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, au efectuat, azi, 13 percheziții . Se efectueaza cercetari pentru evaziune fiscala.Perchezitiile au avut loc la sediile unor persoane juridice, din județele: Olt (5), Dolj (3), Ilfov (2), București (1), Teleorman (1), Valcea (1). In perioada 2017 – 2023, reprezentanții a șapte societați comerciale ar fi constituit un lanț de fraudare a bugetului de stat prin inregistrarea unor operațiuni fictive de achiziții și vanzari reciproce de deșeuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

