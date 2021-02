Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți masezi tenul zilnic cu gheața vei observa efecte benefice asupra feței tale. Vei avea o piele mai stralucitoare, vei vedea o micșorare a cearcanelor și vei scapa de aspectul uleios al tenului.

- Noi informatii despre ce se intampla cu bursele elevilor in 2021. Dupa o lunga analiza, Guvernul Orban a decis deja sumele pe care le vor primi copiii. Cati bani vor primi elevii in 2021 pentru burse Desi Legea educatiei nationale care prevede ca Guvernul Romaniei sa emita, anual, o hotarare prin care…

- In august, lumea interlopa era zguduita de scandalul și moartea liderului Clanului Duduienilor, Emi Pian. Au trecut patru luni, și Duduienii mai primesc o lovitura. Parintele clanului, și tatal lui Emi Pian, Nicolaie Duduianu, a murit in noaptea de luni spre marți, in urma unui infarct. Nicolaie Duduianu…

- Inspectoratul General pentru Imigrari explica ce se intampla in cazul cetațenilor britanici și a membrilor de familie ai acestora dupa data de 1 Decembrie – cand se va pune in aplicare Ordonanța de Urgența nr. 204/2020, privind stabilirea unor masuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului…

- Vinerea trecuta o bihoreanca a ajuns la spital in coma profunda și in stare profunda de hipotermie, dupa ce joi polițistul care a gasit-o pe jos in casa a declarat-o decedata. Cum a murit, de fapt, batrana declarata moarta de polițistul bihorean Polițistul a sunat medicul de familie al batranei de 76…

- Alegatorii care la ora 21:00 se afla in sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara acestui sediu pot sa isi exercite dreptul de vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie pana cel mult la ora 23:59.

- CHIȘINAU, 23 nov – Sputnik. Leul se depreciaza in raport cu principalele valute de referința. © Sputnik / Mihai CarausInflația a scazut mult: Ce se intampla acum cu prețurileA scazut cu aproape patru bani fața de dolar și cu peste zece bani fața de moneda unica europeana. Astfel, pentru un…

- ​Daca nu era destul de clar pâna acum, ministrul Economiei a precizat ca nu va mai lansa în anul 2020 o sesiune a programului Star-Tech Innovation, cel care ar fi urmat sa înlocuiasca vechiul program Start-Up Nation, prin care se acordau fonduri nerambursabile de câte 200.000…