- Rona Hartner a luat foc, dupa ce a aflat ca Romania nu a primit nici de aceasta data biletul de intrare in Spațiul Schengen. Stabilita in Franța, de peste 15 ani, ea ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre episodul dureros, prin care a trecut in 1998, la Festivalul de film din Bruxelles.…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen va fi stabilita in Consiliul JAI din 8-9 decembrie. Uniunea Europeana a publicat programul oficial al reuniunii miniștrilor Justiției și Afacerilor Externe, iar aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi.…

- Femeia a locuit in Marea Britanie din 2010 pana in acest an. In 2014 s-a casatorit cu un cetațean britanic, insa relația a durat doar patru ani. Cei doi s-au separat, insa nu au divorțat oficial.Ulterior, aceasta a cunoscut un alt barbat cu care a facut un copil. Relația s-a degradat rapid, iar partenerul…

- "In contextul marcarii Centenarului Incoronarii, fac un apel catre toti actorii responsabili de a fi uniti in jurul marilor obiective pe care statul roman si le-a setat - finalizarea procesului de monitorizare a Romaniei prin MCV, aderarea la Spatiul Schengen, aderarea la OCDE - sunt parte a unui proiect…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a cerut luni un ”armistițiu politic” pana la luarea unei decizii privind eventuala aderare a Romaniei la spațiul Schengen, decizie ce ar putea fi luata la Consiliul UE din luna decembrie, potrivit News.ro. Bode, implicat in scandalul licitației BMW și in controversa…

- „Nu am ce sa le reproșez colegilor mei, 23 la numar, cu care am reușit sa introducem pe ordinea de zi de dezbateri pe tema aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Romania are tot dreptul sa fie aici și consider ca este o nedreptate crasa. Am reușit sa introducem și votul pentru aderarea noastra. Nu cred…

- Delegatia PSD din Parlamentul European solicita o dezbatere in plenul Parlamentului European si o rezolutie a acestui for pentru solutionarea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, a anuntat eurodeputatul Dan Nica, liderul delegatiei social-democrate.

- A Dacian monetary treasure was discovered by the police in Alba County, in collaboration with the archaeologists of the National Museum of the Union in Alba Iulia, following an investigation started from an online post, the first estimates showing that the objects have a special patrimonial value.…