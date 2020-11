VIDEO Olanda: Un metrou care a deraiat, salvat de la prăbușire de o sculptură Un metrou care a deraiat luni lânga Rotterdam, în Olanda, a aterizat în mod miraculos pe sculptura unei cozi uriașe de balena, evitându-se astfel o catastrofa, relateaza AFP.

În loc sa se prabușeasca în apa, cu zece metri mai jos, metroul, dupa ce a zdrobit un gard, a ajuns prin a fi în mod spectaculos suspendat în aer, cocoțat pe coada argintie a unei balene metalice.

Conductorul, care era singur la bord, a scapat nevatamat în accidentul care a avut loc la scurt timp dupa miezul nopții în Spijkenisse.

Ca și cum ar fi un semn… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

