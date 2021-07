VIDEO Olanda pierde controlul: În jur de 1.000 de persoane s-au infectat la un festival de muzică Aproximativ 1.000 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht, iar cifra ar putea creste, dupa cum au anuntat autoritatile sanitare locale, informeaza DPA miercuri. Circa 20.000 de persoane au participat la festivalul Verknipt, care s-a desfasurat timp de doua zile, in aer liber, la 3 si 4 iulie. In prima zi, au fost infectati cel putin 448 de participanti, iar in a doua zi alti 516, potrivit agentiei de stiri ANP. Organizatorii s-au declarat socati dupa publicarea, marti seara, a rapoartelor cu privire la acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.000 de persoane au fost testate pozitiv cu Covid-19 dupa ce au participat un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht, iar cifra ar putea creste, susțin autoritatile sanitare locale. La eveniment au luat parte aproximativ 20.000 de oameni.

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht, iar cifra ar putea creste, dupa cum au anuntat autoritatile sanitare locale, informeaza DPA miercuri.Circa 20.

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht, iar cifra ar putea creste, au anuntat autoritatile sanitare locale.

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht, iar cifra ar putea creste, dupa cum au anuntat autoritatile sanitare locale, informeaza DPA miercuri. Circa 20.000 de persoane au participat la festivalul Verknipt,…

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht, iar cifra ar putea creste, dupa cum au anuntat autoritatile sanitare locale, informeaza DPA miercuri. Circa 20.000 de persoane au participat la festivalul Verknipt, care s-a…

- Olanda a anuntat vineri reimpunerea unor restrictii asupra functionarii cluburilor de noapte, restaurantelor si festivalurilor de muzica, la numai doua saptamani dupa ce aceste masuri fusesera ridicate, intr-un efort de a stopa recenta crestere accelerata a cazurilor de COVID-19, mai ales in randul…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca petrecerile private ar putea fi permise din luna iunie doar daca populația se vaccineaza. Acesta a vorbit despre marile evenimente și a dezvaluit ce a discutat cu organizatorii. „Am avut discuții cu organizatorii de evenimente, la Cluj și la București m-am intalnit…

- Mastile obligatorii nu au putut ascunde incantarea petrecaretilor care au dansat pe ritmuri de muzica house mixata live de DJ in cadrul unui eveniment organizat in orasul spaniol Girona, informeaza duminica Reuters. Pentru prima data in ultimele opt luni, viata de noapte a revenit in Girona in acest…