- Partidul liberal al prim-ministrului olandez, Mark Rutte, a câștigat miercuri alegerile legislative dominate de pandemia Covid-19, care ar trebui sa-i permita sa conduca a patra coaliție guvernamentala, potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, citate de AFP.Aceste sondaje i-au dat…

- Au fost violențe in Olanda, la Haga, unde mii de oameni au manifestat impotriva restricțiilor impuse din cauza pandemiei. Participanții la protestul care nu primise autorizație nu au purtat maști și nu pastrat distanțarea fizica. Polițiștii au intervenit cu tunuri cu apa și i-au impraștiat rapid pe…

- Poliția olandeza a folosit tunuri cu apa și bastoane duminica pentru a dispersa câteva mii de manifestanți prezenți la un protest fața de restricții și carantina care s-a desfașurat pe un câmp din centrul orașului Haga, cu o zi înainte de alegerile naționale, relateaza Reuters. Manifestanții…

- Partidul conservator VVD al premierului Mark Rutte este considerat favorit pentru castigarea unui nou mandat la alegerile legislative de la 15-17 martie, care sunt vazute in mare masura ca un referendum asupra modului in care formatiunea politica a gestionat pandemia de coronavirus, relateaza Reuters.…

- Conform unor surse citate de agenția de presa Mediafax , formatiunea premierului in exercitiu Mark Rutte, Partidul Popular pentru Libertate si Democratie (VVD), a votat impotriva motiunii, care nu are caracter obligatoriu si nu formuleaza solicitari adresate Guvernului olandez.Administratia Chinei a…

- Guvernul olandez condus de premierul Mark Rutte si-a dat vineri demisia in bloc in urma unei polemici provocate de ilegalitati administrative in acordarea de ajutoare pentru familiile cu copii, care au afectat in principal parinti imigranti in Olanda, multi fiind obligati sa se indatoreze pentru…

- Guvernul olandez a fost luat pe nepregatite de aprobarea vaccinului Pfizer-BioNTech de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) in decembrie si a fost incapabil sa declanseze campania de vaccinare din cauza unor probleme logistice, a declarat marti prim-ministrul Mark Rutte in fata parlamentului,…