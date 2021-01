Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine au avut loc, duminica, in mai multe orase din Olanda, in timpul protestelor fata de restrictiile din pandemie, inasprite incepand de sambata, relateaza AFP, conform news.ro. In Museumplein, piata din centrul orasului Amsterdam, politistii au…

- Mii de oameni au participat la un protest neautorizat în Amsterdam duminica împotriva lockdown-ului național pentru a încetini raspândirea coronavirusului, înainte de a fi dispersați de poliție cu tunuri cu apa, relateaza Reuters.Protestatarii s-au adunat într-o…

- Politia belarusa a retinut 300 de protestatari la un mars anti-Lukasenko organizat duminica, a anuntat grupul Viasna-96, potrivit Reuters. La Minsk si in alte orase din Belarus au avut loc, duminica, peste 120 de marsuri, transmite News.ro. La fiecare mars au participat zeci de oameni sau sute de oameni.…

- Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene in timpul marsului de protest organizat sambata la Paris impotriva unui proiect de lege privind "securitatea globala", dupa ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor politiei, au ridicat baricade si au aruncat cu pietre, informeaza Reuters…

- Mai multe ciocniri au avut loc luni la Varsovia intre fortele de ordine si protestatari adunati in fata Ministerului Educatiei in urma deciziei din instanta care inaspreste restrictiile privind dreptul la avort, relateaza Reuters.

- Politia germana a folosit un tun cu apa la Frankfurt, in timpul unui protest fata de restrictiile decise pentru stoparea propagarii coronavirusului, si in cele din urma i-a dispersat pe manifestanti. La protest nu s-au respectat regula de purtare a mastii sau cea de respectare a distantarii sociale,…

- Violente au izbucnit sambata la Leipzig, in estul Germaniei, intre fortele de ordine si protestatarii care se opun purtarii mastilor de protectie dupa ce politia a ordonat dispersarea unui mare miting impotriva masurilor antiepidemice, informeaza AFP. Foto: (c) Kai Pfaffenbach/REUTERS Politistii…

- Confruntari au avut loc intre manifestanti si politie la Barcelona, la adunari impotriva restrictiilor de circulatie impuse cu scopul opririi raspandirii noului coronavirus, la care au participat sute de persoane, relateaza AFP.