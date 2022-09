VIDEO. Ofițer rus de recrutare, nevoit să intre pe geamul unui bloc de locuințe pentru a livra ordinele de încorporare Filmarea realizata de o camera de supraveghere montata in casa scarii a surprins cum ofițerul a intrat pe geam, le-a deschis ușa celorlalți militari de la biroul de recrutare carora pare sa le explice isprava sa inainte de a se indrepta spre apartamente pentru a livra ordinele de incorporare. Ministerul rus al Apararii a explicat […] The post VIDEO. Ofițer rus de recrutare, nevoit sa intre pe geamul unui bloc de locuințe pentru a livra ordinele de incorporare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

