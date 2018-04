Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au informatii care indica folosirea gazului neurotoxic sarin, alaturi de clor, în atacul chimic din 7 aprilie împotriva orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est din apropierea Damascului, transmit AFP si Reuters.

- Occidentul avertizeaza cu noi acțiuni impotriva Siriei daca vor exista dovezi ca unele dintre depozitele de arme chimice au rezistat loviturilor de precizie, iar regimul de la Damasc va continua atacurile chimice, dupa ce noaptea trecuta Statele Unite, Franta si Marea Britanie au lansat peste 100 rachete…

- UPDATE (ora 12:00) – Forte de securitate ale regimului sirian au intrat, astazi, in orasul Douma, ultimul fief al rebelilor in Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, a transmis televiziunea de stat, care a precizat ca orasul rebel va fi eliberat in cateva ore ‘de prezenta terorista’, aluzie…

- Atacurile lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta nu vor descuraja Damascul in lupta sa impotriva gruparilor insurgente, a anuntat, sambata, Armata siriana, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unui comunicat transmis de televiziunea publica, Armata siriana…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat mai multe ținte guvernamentale din Siria drept reacție la presupusul atac chimic din orașul Douma. Operațiunea a fost lansata in zorii zilei și a vizat depozite cu arme chimice. Președintele american Donald Trump a anunțat atacul prin-un…

- Zeci de persoane au murit in urma unui atac chimic in orasul Douma, din Ghouta de Est, a anuntat Societatea Medicala Siriano-Americana (SAMS). Autoritatile din Damasc au dezmintit informatiile, in vreme ce Statele Unite au cerut o reactie internationala imediata in cazul in care informatia se va confirma,…