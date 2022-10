Stiri pe aceeasi tema

- Submarinul rusesc cu propulsie nucleara K-329 Belgorod, care a fost pus in mișcare in luna iulie a fost gasit in imaginile surprinse din satelit. Submarinul disparuse o perioada, ceea ce starnise temeri cu privire la un test nuclear facut de Vladimir Putin. Submarinul poarta torpile nucleare Poseidon…

- Primele convoai de autobuze cu ruși proaspat mobilizați au sosit la Sevastopol, Crimeea. Autobuzele care transportau „soldați” ruși mobilizați au sosit la Sevastopol. Potrivit surselor, la scurt timp au mai sosit inca 5 autobuze și 12 microbuze. Exista informații potrivit carora „soldații” mobilizați…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. „Administrațiie…

- Situație incredibila la o benzinarie din Baia Mare. Pompele au oferit șoferilor motorina in loc de benzina. Mesajul care a anunțat situația a fost postat pe grupul de Facebook Radare Maramureș. ”Cei care ați alimentat ieri benzina la Petrom pe bld. Republicii din Baia Mare, și aveți probleme cu mașina,…

- Mesajul postat de președintele Klaus Iohannis miercuri, de Ziua Limbii Romane, conține și sun semnal clar pentru minoritațile și strainii din țara noastra, care ar trebui sa „invețe in limba romana”, ca sa se integreze in societatea noastra. „In ultimii ani, țara noastra gazduiește un numar tot mai…

- Moscova ar putea anunța inca de saptamana aceasta unul sau mai multe referendumuri „ilegitime” in Ucraina ocupata, in incercarea de a justifica o anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia, a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza AFP. „Avem informații ca Rusia continua sa…

- Forțele armate ale Ucrainei au distrus o baza a militarilor ruși din Nova Kahovka in regiunea ocupata Herson. Anunțul a fost facut de Centrul de comunicare strategica al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Telegram: „Potrivit informațiilor preliminare, aceasta este o confirmare video a preciziei „fumand…

- In ciuda propagandei de-o parte și de cealalta a frontului, foarte puține lucruri se petrec in realitate in Herson, scriu jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera, care au ajuns in regiunea ce a capitulat prima in fața invaziei ruse din februarie. „Era inca iarna la inceputul lunii martie, cu…