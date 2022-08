Stiri pe aceeasi tema

- Faimosul balerin Serghei Polunin care a promovat Romania printr-un clip filmat pe Transalpina si intr-o padure de stejari seculari din Valcea, și-a tatuat corpul cu imaginea lui Putin. Ucraineanul Serghei Polunin, supranumit „copilul teribil al baletului” și cunoscut un inflacarat susținator al lui…

- Un soldat trimis in Ucraina striga „Glorie Rusiei!” și apoi iși conduce camionul intr-o mina anti-tanc. Imagini filmate pe frontul din Ucraina arata moartea crunta a unui soldat rus care tocmai iși laudase țara in scop propagandistic. In filmare se poate auzi cum soldați ruși aflați pe margine il indeamna…

- Un barbat care facea lucrari intr-un canal tehnologic, langa Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, a murit, marti, dupa ce a fost surprins de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, un barbat care facea lucrari la reteaua electrica, intr-un canal tehnologic de pe strada Rosetti, a fost…

- Un incendiu de proporții a avut loc la un depozit de produse petroliere din districtul Budyonnovsky din Donețk, bombardat anterior de Ucraina, relateaza un reporter TASS aflat la fața locului. Flacarile, inalte de zeci de metri, se vad in mai multe districte din Donețk, deoarece ard rezervoare de combustibil,…

- Cluburile de fițe au gasit noi metode inedite pentru servirea șampaniei. Astfel, roaba cu care le era adusa clienților la mese anul trecut a fost inlocuita cu excavatorul si lopata. Un santier aflat intre doua cluburi de lux din Mamaia a fost transformat in loc de petrecere. Iar lopata, canciocul,…

- Paduri incendiate și orașe mistuite de flacari. Colegii cu membrele taiate. Bombardamente atat de necruțatoare incat singura opțiune este sa stai in tranșee, sa aștepți și sa te rogi – așa este descris razboiul din Estul Ucrainei intr-un amplu reportaj Associated Press. In reportaj, soldații ucraineni…

- Imagini emotionante in Harkov, unde mai multi elevi ucraineni și-au tinut petrecerea de absolvire langa ruinele fostei scoli. Unitatea de invatamant a fost distrusa de bombardamentele lansate de ruși la scurt timp dupa inceputul invaziei, la sfarșitul lunii februarie. 10 dintre absolvenți au dansat…

- Vijeliile, grindina și cantitațile mari de ploaie cazute in ultimele 24 de ore in toata țara au facut ravagii. Meteorologii anunța cand se va termina acest episod de vreme rea și vor aparea și primele temperaturi de vara. Vremea rea a facut prapad in orașe – mașini distruse, copaci cazuți, strazi inundate.…