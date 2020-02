Stiri pe aceeasi tema

- Bodiul (Ivan). Dupa aparitia la Bucuresti, in 1964, a volumului lui Karl Marx , „Insemnari despre romani", in care se afirma ca Basarabia fusese ocupata prin furt, nu prin cucerire, Ivan Bodiul, prim-secretar al PC al R.S.S. Moldovenesti, acuza Romania de „minciuni si denaturari ...

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a fost reinstalat la putere marti de catre deputati, printr-un vot extrem de strans, dupa opt luni de paralizie politica si urmeaza sa conduca un guvern minoritar, in coalitie cu Podemos (stanga radicala), relateaza AFP, potrivit news.ro.Sanchez a obtinut…

- Dezvaluiri de senzație din culisele politicii romanești! Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a recunoscut care este cel mai mare regret al sau in anul care sta sa-și inchida ușile, dar și care este cea mai importanta decizie in calitate de lider al ALDE.„Eu am renunțat sa particip la…

- Alexandru Cumpanașu vine cu noi dezvaluiri din culisele anchetei de la Caracal. De aceasta data, anchetatorii se pare ca ar avea de gand sa o declare moarta pe Alexandra Maceșanu. Cel care vine cu detalii despre intențiile autoritaților, nimeni altul decat unchiul victimei lui Gheorghe Dinca, i-a pus…

- Primul sezon din serialul "Sacrificiul" se apropie de final! Cristina Ciobanasu, actrita din productia difuzata de Antena 1, in fiecare miercuri si joi, a fost invitata in platoul de la Neatza cu Razvan si Dani.

- Dumitru Dragomir este de parere ca Astra Giurgiu va caștiga titlul in acest sezon datorita lui Bogdan Andone. Dragomir a mai spus ca patronului de la FCSB, Gigi Becali, ii va parea rau ca a renunțat la serviciile antrenorului, potrivit Mediafax.”FCSB nu este peste CFR, iar Astra a batut echipa…

- Dezvaluiri fara precedent facute de Florin Calinescu. Cunoscuta vedeta spune ca a fost la un pas de a ajunge președintele Romaniei. Invitat la Europa FM, la emisiunea Andreei Esca, acesta a venit cu o serie de precizari despre momentul in care ar fi putut fi liderul de stat al țarii. Prezent in studioul…