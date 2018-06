Stiri pe aceeasi tema

- Maria Iordanescu, fiica antrenorului Anghel Iordanescu, a facut declarații despre viața sa in cadrul unei emisiuni de televiziune. Antrenorul Anghel Iordanescu, unul dintre reprezentanții generației de aur a fotbalului romanesc, are o fiica, Maria , care are 22 de ani. Maria este o tanara foarte frumoasa,…

- Adriana Bahmuțeanu, trista de ziua ei. Prezentatoarea tv a fost invitata in emisiunea de la Antena 1, unde a recunoscut ca ar schimba multe lucruri in viața ei. Vedeta a marturisit ca la cei 44 de ani pe care i-a implinit, se simte obosita. “Ma simt obosita… implinesc 44 de pahare, ce as schimba in viata…

- Brigitte Sfat a facut declarații despre viața sa, dar și despre partenerul ei de viața, fostul mare campion la tenis Ilie Nastase, la o emisiune tv. Brigitte Sfat, casatorie de COSMAR. "M-a batut foarte tare. Am avut hematom pe splina si fisura pe craniu!" "Viata mea este mult mai light…

- In 1996, Anamaria Prodan nu a vrut sa fie soția lui Laurentiu Reghecampf. In ciuda faptului ca, la acea vreme, cei doi s-au separat, destinul a facut in așa fel incat in 2008 s-au reintalnit și s-au casatorit.

- Bicarbonatul de sodiu este un produs chimic în esența, dar perfect natural, la fel ca apa. El are o utilizare foarte larga și poate fi folosit pentru tratarea unor așa boli și afecțiuni ca diareea, ulcerul peptic, gastrita sau intoxicația cu droguri.

- Ilie Nastate și Brigitte s-au impacat, iar tenismenul susține ca o așteapta pe bruneta acasa. Presupusa amanta a fostului sportiv a aparut aseara in cadrul unei emisiuni tv, unde a vorbit despre ce fel de relație are, de fapt, cu Ilie. Diana Dumitraș a vrut sa clarifice situația și sa vorbeasca despre…

- Brigitte Sfat a luat o decizie care-i va schimba cu siguranta viata! Dupa ce s-a despartit din nou de Ilie Nastase si se afla in proces de divort, bruneta a ales sa isi cumpere o casa cu credit ipotecar si sper sa fie totul bine.