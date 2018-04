Stiri pe aceeasi tema

- Momente triste in familia Oana – Viorel Lis! Fostul primar al Capitalei a fost internat de urgența, dupa ce a suferit un accident vascular. Aceasta cumpana vine la doar o zi dupa ce el a mers impreuna cu soția lui in cabinetul unui specialist in neurologie. Chiar in momentul redactarii acestei știri,…

- Oana Roman sufera dupa moartea Ionele Prodan. Vedeta mers la capela Cimitirului Bellu, unde a fost depus trupul neinsuflețit al artistei de muzica populara. Anamaria Prodan a cheltuit o avere pentru inmomantarea mamei sale , legendara interpreta de muzica poplara Ionela Prodan. Impresara Anamaria Prodan…

- Un copil in varsta de aproximativ doi ani a cazut sambata dupa-amiaza de la fereastra unui apartament situat la etajul sase al unui bloc din Capitala, potrivit unui apel la numarul de urgenta 112.

- Prima reacție a Oanei Roman dupa ce s-a spus ca tatal ei este urmarit penal. Vedeta marturisește ca acest lucru nu trebuia sa se intampla și ca tatalui ei i se face o nedreptate. Petre Roman, alaturi de alți oameni politici, ar putea fi puși in urmarire penala, sub acuzații de crime impotriva umanitații,…

- Trupul neinsufletit a lui Andrei Gheorghe va fi depus astazi la Galeria Mobius din Capitala, acolo unde oamenii s-au adunat deja pentru a depune coroane de flori si pentru a aprinde lumanari.

- Cornelia Catanga si-a vazut moartea cu ochii! Familia a chemat de urgenta salvarea! A trait clipe de groaza, iar cosmarul nu s-a terminat inca. Solista trebuie sa treaca printr-o interventie chirurgicala dificila.

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, venind de urgența din America.