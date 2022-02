Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca a amenajat, printr-o investitie de 31.000 de euro, din fonduri proprii, un bazin de hidroterapie pentru afectiunile animalelor. Astfel, detinatorii de animale de companie, in special caini, vor putea apela cu incredere la specialistii…

- Știați ca broccoli conține mai multe proteine decat o friptura? Exista multe studii in acest sens, dar iata ca Dan C. Vodnar – profesor de Gastronomie Moleculara si Biotehnologii alimentare vorbește intr-un mod special despre acest lucru și nu numai. Deoarece profesorul este preocupat intr-un fel revoluționar…

- Wizz Air anunța astazi introducerea a cinci noi rute din Cluj-Napoca și Craiova catre destinații din Europa. Romanii pot calatori acum la tarife scazute din Cluj-Napoca catre Malta (Valletta) și Nisa, iar din Craiova spre Barcelona, Paris Beauvais-Tille și Bruxelles S. Charleroi. Biletele pentru toate…

- "Viitorul agriculturii romanesti trebuie sa se bazeze in primul rand pe asocierea fermierilor, astfel incat productia de materii prime la care noi, iata, in ultimii ani, am aratat ca putem excela, daca ne raportam la zona vegetala, trebuie sa fie integrata in zone de procesare, astfel incat sa putem…

- Prima ediție a Transylvania Food Summit va avea loc in 8-10 decembrie 2021 la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca, sub forma unor dezbateri-interviuri gazduite de Aula Magna ”Mihai Șerban”. In cele trei zile ale evenimentului vor participa invitați de renume,…

- Alertele Comisiei Europene privind tulpina Omicron tensioneaza și mai tare situația Covid-19 in Europa, respectiv Romania. Cu toate acestea, prezența la vaccinare este redusa, iar riscurile transmiterii comunitare cresc exponențial de la o zi la alta. Alexandru Rafila a explicat, duminica seara, condițiile…