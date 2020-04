Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 13 ani din Marea Britanie, internat in spital dupa ce fusese testat pozitiv pentru coronavirus, a murit, au anunțat reprezentanții spitalului londonez King's College Hospital Trust, citați de BBC. Copilul fusese testat vineri, sambata a fost internat in spital, iar luni a murit. Potrivit…

- Spania a trecut pragul de 100.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus și a inregistrat un nou record negativ in privința numarului de decese din cauza COVID-19, in 24 de ore, respectiv 864.

- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de pandemia de coronavirus. In ultimele 24 de ore, 837 de persoane infectate cu COVID-19 au decedat (812 luni), anunța autoritațile din Peninsula. De asemenea, sunt 4.053 de cazuri noi confirmate cu coronavirus in Italia (4.050 ieri), numarul…

- Cu un total de 20.059 de decese (din 337.632 de cazuri), Europa este continentul cel mai puternic afectat de pandemia de COVID-19, transmite Agerpres. Italia (9.134 de decese) si Spania (5.690 de decese) sunt cele mai afectate tari din lume si totalizeaza aproape trei sferturi din decesele…

- Trei noi decese in Romania din cauza coronavirusului au fost anunțate miercuri seara. Este vorba despre un barbat de 63 ani din județul Neamț și de doua femei, ambele in varsta de 70 de ani și din județul Suceava. Astfel, bilanțul persoanelor decedate din cauza Covid-19 in țara noastra a ajuns la...

- Ungaria a inchis granițele pentru toți cetațenii straini, intr-o incercare disperata de a opri raspandirea noului coronavirus pe teritoriul țarii, transmite Antena 3. „Trebuie luate noi...

- Dezvoltatorii de criptomonede au venit cu o idee cel puțin ciudata. Au lansat CoronaCoin, moneda care permite traderilor sa parieze pe cat de multi oameni se vor imbolnavi sau vor muri de coronavirus, transmite News.ro.