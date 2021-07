VIDEO O vijelie puternică însoțită de căderi de gheață a blocat zeci de șoferi în trafic, lângă localitatea Oiejdea In județul Alba natura a devenit de neimblanzit. O furtuna severa s-a abatut peste localitatea Oiejdea, luni dupa-amiaza. Zeci de șoferi au fost nevoiți sa traga pe dreapta din cauza vantului puternic și a vizibilitații zero. Zeci de minute nu și-au putut continua drumul. Mai mulți șoferi au tras pe drapta și nu au mai […] The post VIDEO O vijelie puternica insoțita de caderi de gheața a blocat zeci de șoferi in trafic, langa localitatea Oiejdea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

