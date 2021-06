Stiri pe aceeasi tema

- In capitala britanica, mai multe case și mașini au fost avariate de furtuna. Pana in momentul de fața nicio persoana nu a fost ranita, insa autoritațile au avertizat oamenii sa fie precauți.Nu doar rafalele puternice de vant au afectat Londra, ci și inundațiile. Pe mai multe strazi din capitala britanica…

- Trei judoka romani, Andreea Chitu (cat. 52 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg) si Vladut Simionescu (cat. +100 kg), au reusit sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe pagina sa de Facebook. Clasamentul mondial a stat la baza calificarii…

- Liderii Alianței Nord-Atlantice reuniți la Bruxelles vor cataloga luni, China, drept un risc de securitate, pentru prima data in istorie și la doar o zi dupa ce summitul G7 a criticat marele stat asiatic, atragand nemulțumirea Beijingului, scrie Reuters. Primul summit NATO cu președintele Joe Biden…

- Revista TIime Out a intocmit un nou clasament al celor mai frumoase strazi din lume, in 2021. Pe primul loc s-a pozitionat "Smith Street" din Melbourne, Australia, cunoscuta pentru magazinele sale, baruri si cafenele, muzica live si restaurante. In top se regasesc si bulevarde aflate in orase din Europa,…

- In 2021, Campionatul European de Fotbal va avea loc pentru a 16-a oara in istorie. Aceasta competiție europeana trebuia sa aiba loc in 2020, dar a fost amanata cu un an din cauza pandemiei de coronavirus. Anume in 2020 Campionatul ar fi urmat sa-și sarbatoreasca jubileul de 60 de ani. Cu aceasta…

- O furtuna puternica insoțita de grindina a facut prapad in mai multe localitați din Bihor. Zeci de case au ramas fara acoperișuri, strazile au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost puși la pamant. O furtuna de aproape 20 de minute a lasat peste 30 de case fara acoperișuri. Localnicii spun ca…

- Au intre 15 și 27 de ani, au succes și anul trecut au fost invitate la Festivalul „Women of the World” de la Londra. E ceva grozav, dar si mai grozav este ca stilul lor muzical, rap, nu e ceva obisnuit pentru fetele din tara lor.

- O tornada s-a abatut duminica asupra orasului Tupelo din statul american Mississippi, unde a smuls acoperisurile mai multor locuinte si a distrus numerosi copaci si linii de alimentare cu energie electrica, informeaza Reuters. Deocamdata nu au fost raportate victime si persoane accidentate. "Echipajele…