- Un video cu o veverita turmentata a devenit viral dupa ce a facut public de o familie din Minnesota care lasat accidental pere fermentate in apropierea castronului cu seminte si boabe de porumb al rozatoarei, relateaza The Sun.

- O veverita din Minnesota a avut parte de aventura vietii dupa ce a dat peste o para destinata unui porc, in curtea unei gospodarii. Vazand ca mult mai masivul animal nu a parut impresionat de gustul fructului, veverita a decis sa treaca la actiune si sa fuga cu para fermentata in padure. A fost suficient…

- Rozatoarea a mancat atatea semințe pentru pasari, incat stomacul ei s-a marit și a ramas blocata ore intregi inainte de a fi eliberata, conform metro.co.uk.Șoarecele a fost gasit de un pensionar care a așezat borcanul in gradina, astfel incat animalul sa se poata strecura."Am fost surprins sa-l vad…

- O mamica din Massachusetts, SUA, și-a salvat fiul in varsta de 8 ani duminica, 13 septembrie. Brayden se incurcase in centura de siguranța și se sufoca. Siobhan Sherbovich conducea cu copiii pe bancheta din spate cand fiul ei Brayden s-a incurcat in centura de siguranța. O mama și-a salvat fiul sufocat…

- Polițiștii din Olt au facut o captura impresionanta de peste o tona de tutun foi. In cauza au loc 19 percheziții domiciliare la persoane banuite ca procesau și vindeau in online tutun. Din informațiile polițiștilor, se pare ca tutunul era cumparat și prelucrat acasa de persoanele cercetate, ulterior…

- Un invatator din orasul american Redwood Falls, statul Minnesota, a petrecut patru zile prins sub un copac cazut peste el in apropiere de casa. In tot acest timp, Jonathan Ceplecha, in varsta de 59 de ani, a mancat insecte, plante si a baut apa de ploaie pentru a supravietui.