VIDEO O trombă marină a ajuns pe uscat, în Germania. Mai mulți oameni au fost răniți Cel puțin șapte oameni au fost raniți și mai multe cladiri avariate, miercuri, in orașul Kiel, din nordul Germaniei, dupa ce o tromba marina a ajuns pe uscat. Meteorologii spun ca trombele marine se formeaza ca urmare a diferențelor de temperatura dintre apa marii și aer. Rafalele puternice au luat pe sus mai mulți oameni […] The post VIDEO O tromba marina a ajuns pe uscat, in Germania. Mai mulți oameni au fost raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

