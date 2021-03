Stiri pe aceeasi tema

- Nepalul a ordonat inchiderea scolilor din cauza poluarii atmosferice, fiind pentru prima data in istoria tarii din Himalaya cand autoritatile decid inchiderea institutiilor de invatamant din acest motiv, relateaza luni AFP. Capitala Nepalului, Kathmandu, invaluita intr-un nor gros de particule,…

- Astazi, 11 martie 2021, se implinește un an de la declararea oficiala a pandemiei de COVID-19 si de la prima zi in care școlile din Romania s-au inchis, iar educația a trecut in mediul online. La un an de declararea oficiala a pandemiei si de la prima zi in care școlile din Romania s-au inchis, iar…

- Conform unui studiu publicat miercuri, peste 50.000 de decese pe an in Europa ar fi evitate daca poluarea ar fi redusa la nivelurile recomandate de OMS. In aceasta privința se solicita acțiuni rapide. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza ca poluarea aerului ucide peste sapte milioane de…

- Guvernul britanic a decis sa mențina inchise toate școlile primare din Londra pentru umatoarele doua saptamani, pentru a contracara raspandirea rapida a infecțiilor cu noua tulpina de coronavirus.

- Miercuri, ministrul Educatiei, Gavin Williamson, a prezentat un plan de amanare a redeschiderii scolilor gimnaziale, dar cu deschiderea la timp a majoritatii scolilor primare pentru copiii cu varste de sub 11 ani. Numai in regiunile cele mai afectate de epidemie din tara, care includ unele zone ale…