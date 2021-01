Stiri pe aceeasi tema

- Tanara poeta Amanda Gorman, 23 de ani, a captivat publicul miercuri in cadrul ceremoniei de investitura a lui Joe Biden, prin versurile sale care au facut apel la unitate in SUA, relateaza AFP, citata de Agerpres. Tanara originara din Los Angeles a recitat un poem scris de ea, intitulat „The Hill We…

- Joe Biden i-a invitat pe liderii Congresului, republicani si democrati, sa participe impreuna cu el la o slujba religioasa miercuri dimineata la Washington, inainte de ceremonia de investitura, potrivit unor surse apropiate presedintelui ales al SUA, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Liderul…

- Agentiile americane însarcinate cu supravegherea respectarii legii îi verifica pe membrii Garzii Nationale pentru a se asigura ca acestia nu prezinta niciun risc în ziua ceremoniei de învestire a lui Joe Biden în functia de presedinte al SUA, a anuntat duminica generalul…

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a cerut masuri sporite de securitate in jurul ceremoniei de investitura a presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa ce cladirea Capitoliului, sediul Congresului, a fost luata cu asalt saptamana trecuta de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la ‘reconciliere’, condamnand un ‘atac odios’ asupra Capitoliului, informeaza AFP. Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…