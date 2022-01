Sa fiți atenți atunci cand vreți ca cumparați prezervative din Auchan. Aceasta tanara din imaginile de mai jos a postat filmulețul pe un cont de TikTok. Pe filmare se vede cum fata are o cutie in mana din care scoate un prezervativ, il ințeapa cu un ac de siguranța și il baga inapoi spunand „unul din trei, care sunt șansele”. Fata merge apoi spre casele de marcat, unde pune cutia de prezervative inapoi pe raft. Totul s-a intamplat intr-un supermarket Auchan. The post VIDEO O tanara ințeapa prezervativele dintr-un supermarket, apoi le pune inapoi pe raft appeared first on Puterea.ro .