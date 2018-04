Stiri pe aceeasi tema

- SFARȘIT TRAGIC: In aceasta dimineața, IPJ Sibiu a confirmat ca asta-noapte, in jurul orei 23.45, in urma leziunilor grave suferite, victima accidentului rutier produs in data de 21 aprilie pe Podul Garii, in municipiul Sibiu, A DECEDAT. Read More...

- Un tanar din Iasi si-a pierdut viata in teribilul accident din judetul Neamt • Masina in care se aflau zece persoane a plonjat in raul Bistrita, iar noua persoane si-au pierdut viata • Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat • Unele voci…

- Mirela Vaida s-a desparțit de emisiunea ”Acces Direct” la finalul anului trecut, atunci cand titulara de drept a postului, Simona Gherghe, a revenit. Vineri, surpriza in platou: Vaida și-a facut, din nou, apariția. Nu pentru a prezenta emisiunea, insa, ci ca invitat. Mirela Vaida a fost intampinata…

- Un francez in varsta de 94 de ani a avut parte de cea mai urata experiența din viața lui. Barbatul a suferit o intervenție chirurgicala la artera carotida fara anestezie și a simțit fiecare pas din procedura.

- Cinci romani, care duceau copii cu dizabilitați la cerșit și ii supuneau la chinuri groaznice, au fost condamnați in Italia. Caz terifiant in Italia, acolo unde un grup de romani racolau minori cu dizabilitați din zone sarace din Romania și ii duceau in Italia, unde ii obligau sa cerșeasca. Minorii,…

- Sfarsit cumplit pentru un barbat din Arges. Acesta a murit in chinuri groaznice dupa ce a fost lovit de tren. Accidentul feroviar s-a petrecut in satul Baloteasca, din comuna Leordeni, la limita dintre judetele Dambovita si Arges. (VEZI SI: FOTO / Tanarul mort in accidentul feroviar din Vaslui a fost…

- Mirela Boureanu Vaida a preluat emisiunea ”Acces Direct” in calitate de moderatoare atunci cand Simona Gherghe a nascut și a intrat in concediu. Acum ca micuța Ana Georgia a implinit 8 luni, Simona a revenit la emisiunea ei, așa ca toata lumea se intreba ce se va intampla cu Mirela. Dupa ce presa mondena…