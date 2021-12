VIDEO/ O tânără de 19 ani, reținută de ofițerii INSP în stare de ebrietate la volan În aceasta dimineața, în jurul orei 05:30, un echipaj de patrulare aflându-se la supravegherea traficului rutier în sectorul Buiucani a observat un automobil ce se deplasa haotic. Șoferul imediat a fost somat sa opreasca automobilul. La volanul automobilului se afla o tânara de 19 ani, domiciliata în Chișinau, care vizibil era în stare de ebrietate. Aceasta a fost condusa la Dispensarul narcologic și supusa testarii alcoolscopice. Rezultatul a aratat 0,83 mg/l vapori de alcool în aerul expirat. Mașina a fost dusa la parcarea cu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

