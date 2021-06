VIDEO O statuie uriașă a lui Marilyn Monroe a declanșat proteste / Nemulțumiții acuză "hiper-sexualizarea" imaginii legendarei actrițe Mai multe proteste, o petiție publica, acțiuni în instanța și un mic incendiu nu au reușit sa opreasca ridicarea unei statui &"hiper-sexualizate&" a actriței Marilyn Monroe în orașul american Palm Springs, relateaza CNN.



Membrii consiliului local au prezidat duminica festivitatea de dezvelire a statuii realizate de sculptorul raposat Seward Johnson care a botezat-o &"Forever Marilyn&" - sau #metoomarilyn pentru cei care o gasesc sexista din cauza rochiei albe care se ridica deasupra taliei actriței.



Incendiul, izbucnit în urma cu 10 zile când sudorii lucrau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din California s-a napustit asupra unei ursoaice cu pui care se cocoțasera pe zidul casei ei din suburbia Bradbury, la est de Los Angeles. Camera video a surprins-o pe Heiley Morinico, in varsta de 17 ani, cum iese din casa și impinge ursoaica uriașa cu ambele maini chiar in momentul in…

- Imaginile cu o adolescenta care sare asupra unei ursoaice, ca sa-și salveze cainii, in California, au devenit virale, dupa ce fata a pus pe fuga animalul salbatic, relateaza AFP . Hailey Morinico nu a ezitat, atunci cand a vazut un urs mare care se confrunta cu cainii familiei, de pe un zid din curtea…

- Aflata sub tutela judiciara de mai bine de 12 ani dupa ce a fost diagnosticata cu tulburari psihologice, cantareata Britney Spears a cerut marti, prin intermediul avocatului ei, sa se adreseze instantei din Los Angeles care se ocupa de cazul sau, iar aceasta i-a stabilit o audiere pe 23 iunie, informeaza…

- Cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar a avut loc duminica seara la Los Angeles, filmul „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, fiind marele castigator al serii, primind premiul Oscar la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” și „cea mai buna actrița”. Ceremonia din acest an a…

- Ceremonia din acest an a Oscarilor de luni dimineața nu va fi preluata de nicio televiziune din Romania, fiind difuzata doar pe platforma online voyo.ro, deținuta de Pro TV. In promo-ul care ruleaza și pe postul tv nu apare nicio referire la primul film romanesc care prinde „finala Oscarurilor”. „O…

- Caștigatorii premiilor Oscar sunt anunțați duminica noapte, intr-o ceremonie la care vor participa toți cei nominalizați. Doar ca in numar mai redus. Dar este deja o diferența fața de celelalte gale din acest an, care au avut loc online. Pentru a organiza totul a fost insa nevoie de un plan bine pus…

- Madonna a cumparat cu mai mult de 19 milioane de dolari casa lui The Weeknd din Hidden Hills (Los Angeles), potrivit dirt.com, relateaza News.ro. Cantareata in varsta de 62 de ani, care a petrecut ultimii ani intre New York, Hamptons si Lisabona, a decis sa aiba o resedinta si in California.…