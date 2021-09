VIDEO O șoferiță, filmată în timp ce trage de volan și lovește un motociclist pe care îl proiectează într-o altă mașină Polițiștii din Iași cerceteaza imprejurarile unui accident petrecut pe un bulevard aglomerat din Iași. O șoferița pare sa loveasca intenționat un motociclist, tragand brusc de volan. Motociclistul a fost proiectat intr-o alta mașina și numai norocul a facut sa nu nimereasca sub roțile autoturismului. Filmarea este facuta de la inalțime, iar cel care le-a postat […] The post VIDEO O șoferița, filmata in timp ce trage de volan și lovește un motociclist pe care il proiecteaza intr-o alta mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

