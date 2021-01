Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a publicitații din Australia a anunțat ca investigheaza o reclama care arata un pescar mancand un sandwich cu un liliac, relateaza BBC, citata de HotNews.ro.Un purtator de cuvant al Biroului de Standarde in Publicitate din Australia a precizat, marți, ca reclama se afla in…

- De mai bine de un an, planeta este in genunchi din cauza pandemiei de coronavirus, un virus care a aparut pentru prima data in Wuhan (China) și a ucis deja peste 1,8 milioane de persoane din intreaga lume.

- Pandemia de coronavirus a fost principala problema cu care s-a confruntat si care a preocupat umanitatea in 2020. Aparut in urma cu un an, in orasul Wuhan din China, noul coronavirus s-a intins cu rapiditate in intreaga lume, testand limitele sistemelor medicale din majoritatea tarilor. In ianuarie…

- Liderii Partidului Comunist chinez s-au felicitat pentru succesul lor "extrem de extraordinar" in depasirea epidemiei de COVID-19, in contextul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii se pregateste sa inceapa o ancheta pe tema originii noului coronavirus, transmite sambata AFP, potrivit Agerpres.…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger afirma ca administrația democratului Joe Biden va trebui sa ia masuri rapide pentru a restabili canalele de comunicare cu China, avertizând ca tensionarea relațiilor din timpul președinției Trump ar putea escalada într-un conflict armat, scrie…

- Autoritatile din orasul chinez Wuhan au anuntat vineri ca au detectat noul coronavirus pe ambalajele pachetelor de carne de vita dintr-un lot importat din Brazilia, in contextul in care saptamana aceasta a fost accelerata testarea alimentelor congelate...

- Florin Parvu, 45 de ani, antrenor la echipa de fotbal U19 a lui Henan Jianye, s-a intors sa munceasca din nou in China, Țara Marelui Zid, la 3 ore de Wuhan. Ploieșteanul a povestit ce impresie i-au lasat oamenii de acolo. Trei luni. Atat a așteptat Florin Parvu pentru a primi viza speciala din partea…

- Pandemiile vor deveni tot mai frecvente, se vor raspandi mai rapid, vor produce mai multe pagube economice si vor ucide mai multe persoane decat maladia COVID-19, sustin experții internaționali care activeaza in cadrul Platformei Interguvernamentale de Stiinta si Politici referitoare la Biodiversitate…