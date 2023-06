Stiri pe aceeasi tema

- Imagini uluitoare in SUA! O portiune a autostrazii I-95 s-a prabusit dupa ce o cisterna cu produse petroliere a luat foc (video)O portiune a autostrazii I-95 s-a prabusit, duminica, in Philadelphia, dupa ce o cisterna incarcata cu produse petroliere a luat foc, relateaza AP, potrivit news.ro.…

- Un șofer din județul Buzau a fost depistat in timp ce conducea cu 243 de km/h in județul Brașov. Șoferul a spus ca dorea sa le arate celor trei copii din mașina cat de rapid este autoturismul

- 'Lupta la inalțime' intre China și SUA - Incident in Marea Chinei, intre un avion de vanatoare chinez si un avion de recunoastere americanGuvernul chinez a acuzat miercuri Statele Unite de "provocare" dupa un incident intre un avion de vanatoare chinez si un avion de recunoastere american care zbura…

- Cel putin 26 persoane au murit in urma unei coliziuni intre un minibuz si un TIR pe o autostrada, in statul mexican Tamaulipas, anunta autoritatile locale, relateaza Reuters si AFP.Accidentul a avut loc duminica, pe o autostrada care asigura o legatura intre orasele Hidalgo si Zaragoza, in sudul…

- Un elicopter de tip Mi-28 apartinand armatei ruse s-a prabusit vineri, in timpul unui antrenament, in Crimeea anexata, iar cei doi piloti de la bord au murit, anunta Ministerul rus al Apararii, care precizeaza ca privilegiaza pista unei defectiuni tehnice, relateaza AFP și news.ro.„Azi (vineri),…

- Incident grav, miercuri dimineața, intr-o școala din Piatra-Neamț, unde o bucata din tavanul fals al unei sali de clasa s-a prabușit. Din fericire, s-a intamplat inainte ca elevii sa ajunga la cursuri, astfel ca nimeni nu a fost ranit. "Nu ne putem juca in acest fel cu viețile copiilor!" spune inspectorul…

- Un avion de vanatoare MiG-31 al armatei ruse s-a prabusit miercuri in regiunea Murmansk, a anuntat Ministerul rus al Apararii, relateaza agentiile TASS si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Putem vorbi de un tsunami pe piața bancara, pornit direct din Statele Unite, mai exact din California. Cu rapoarte bancare curate, Sillicon Valley Bank (SVB) s-a prabușit și parca nu era de ajuns la cateva zile și Signature Bank a urmat-o. A venit și reacția mult așteptata din partea companiei de audit…