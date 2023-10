Stiri pe aceeasi tema

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor.

- Ramura armata a Hamas a dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate, afirmand ca este vorba de "dusmani" capturati in timpul ofensivei lansate…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat „Operatiunea Al-Aqsa Flood” impotriva Israelului. „Am decis sa punem capat tuturor crimelor ocupatiei”, a declarat Mohammad Deif, comandantul Brigazilor Ezzedine al-Qassam, intr-o inregistrare audio difuzata de Al-Aqsa…

- O politista de 24 de ani este cercetata disciplinar dupa ce a trait povestea unui amor interzis chiar cu un barbat cercetat de colegii ei, acasa la el, cat acesta se afla in arest la domiciliu, potrvit Observator. Tanara de 24 de ani se iubea cu barbatul anchetat chiar in timpul cercetarilor. Poveste…

- O angajata a Inspectoratului General pentru Migrație din Republica Moldova s-a dus sa fure din magazine intr-ul Mall chiar a doua zi dupa ce a primit legitimația de polițist. Deși poițista a fost prinsa la furat in Palas Mall din Iași, ea continua sa profeseze dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria…

- OVP, partidul cancelarului Karl Nehammer, și-a ilustrat campania „Credeți in Austria” pe X, fostul Twitter, cu o fotografie ruseasca de arhiva care arata ruble. Postarea a fost intre timp eliminata. OVP dorește sa sprijine Austria cu masuri anti-austeritate. In acest scop, in noua sa campanie patriotica…

- Hannah Emily Byrne, o polițista din UK, in varsta de 22 de ani, a fost gasita moarta pe marginea drumului in Corfu, de un barbat care trecea prin zona. El a alertat imediat poliția, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva, relateza Mirror. Hannah Emily Byrne – a 22-year-old serving…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…