VIDEO - O pisică îmbrăcată ca un bebeluş, folosită pentru trafic de droguri O femeie din Rusia a fost prinsa la propriu cu mata in sac. Ea a imbracat o pisica intr-un body, i-a pus sosete si un scutec de bebelus in care ascunsese droguri, politia fiind alertata de sunetele ciudate pe care le scotea „copilul”: instalata confortabil la caldura, pisica se pusese pe tors, relateza „Le Figaro”, potrivit news.ro. In interiorul costumului de bebelus, fortele de ordine au descoperit o pisicuta care transporta droguri. Animalul, imbracat intr-un body, cu scutec, sosete si caciula pe cap, ascundea cinci pliculete de metilefedrina sub forma de praf. Fii la curent cu cele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

