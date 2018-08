Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, joi seara, pentru salvarea unei persoane aflate in pericol, in mare, in statiunea Eforie Nord, in dreptul digului Belona. Echipa de interventie s-a deplasat in zona respectiva…

- Un barbat a disparut in mare, joi, in Eforie Nord, iar ISU Dobrogea a inceput operațiunea de cautare. O alta persoana a fost salvata din mare si preluata de senilata SMURD de pe o plaja din aceeasi statiune. (Promotiile zilei la monitoare) Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Constanta au anuntat…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN 39 la intrare in Eforie Nord dinspre Agigea. Din primele informatii in accident a fost implicat un autoturism si un autotren. O persoana ar fi fost ranita. Potrivit martorilor autoturismul inmatriculat in Bulgaria ar fi intrat pe contrasens si s a…

- O fetița de 4 ani a cazut in raul Cracau. in Neamț și este cautata la aceasta ora de salvatorii de la SMURD. Copila a cazut in rau, in orașul Roznov, luni seara in jurul orei 19. Fetița de 4 ani a cazut in raul Cracau luni seara iar Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanța al județului Neamț a fost anunțat…

- Salvatorii montani din cadrul Salvamont Vrancea au avut un week-end plin de activitați. Aceștia au fost alertați, vineri, cu privire la o persoana disparuta in Cheile Tișiței, dupa ce aceasta s-a desparțit de grupul din care facea parte. Dupa aproximativ doua ore de cautari, acțiunea…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bihor, Alina Dinu, a declarat ca minora este cautata in continuare, la mai bine de 5 luni de la dispariție. „Pentru gasirea acesteia, polițiștii bihoreni au efectuat cercetari, investigații in teren, activitati de cautare, verificari in toate zonele…

- Potrivit sursei citate, in barca se mai afla un barbat, care a reusit sa se salveze. "In cursul noptii am intervenit in zona barajului Vistea de Jos pentru salvarea a doua persoane aflate intr-o barca, care, din informatiile primite, s-a spart. Un barbat a reusit sa se salveze, a primit ingrijiri…

- Pompierii intervin la aceasta ora, pentru cautarea unei persoane care ar fi fost „inghitita” de raul Olt, in zona barajului Viștea de Jos. Din primele informații, doua persoane se aflau intr-o barca, iar aceasta s-ar fi spart. Potrivit ISU Brașov, in cursul nopții, un echipaj a intervenit pentru salvarea…