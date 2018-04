Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 8:00 – Un barbat a murit iar patru pompieri au suferit leziuni minore intr-un incendiu izbucnit sambata dupa-amiaza la Trump Tower din New York din motive inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de agentia EFE. O persoana a fost grav ranita iar patru pompieri au suferit leziuni…

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite duminica, in urma unui incident care a izbucnit intre suporterii echipelor de fotbal FC Santos și Corinthians. Confruntarea dintre cele doua tabere a avut loc intr-o localitate din apropierea metropolei Sao Paulo. O barbat de 31 de ani,…

- Un atac armat a avut loc in timpul unei slujbe religioase in Texas, Statele Unite. Un barbat a injunghiat patru enoriași in timpul desfașurarii unei slujbe religioase in interiorul unei case. Dintre victime, una a murit, iar restul au fost ranite grav. Persoana care a murit avea 61 de…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Trei angajati ai unui operator de gaz din municipiul Piatra Neamt au suferit arsuri de gradul 1, dupa ce au intervenit pentru obturarea unei fisuri la o teava de gaz la care a izbucnit un incendiu in timpul interventiei, scrie NEWS.RO.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa lui Jean-Claude…

- Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla s-a soldat cu 3 politisti morti si 14 raniti. Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz…

- Un pompier a fost ranit, marti seara, in timpul interventiei pentru stingerea incendiului izbucnit la o fabrica de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, pompierul a calcat intr-o tava cu ulei incins si a suferit arsuri…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters.