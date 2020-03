Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf Parascheva" din Iasi, dr Carmen Dorobat, a anuntat, miercuri, ca doi dintre pacientii internati dupa ce testele au fost pozitive la infectarea cu coronavirus se afla in terapie intensiva, pentru supraveghere, acestia suferind si de alte afectiuni, potrivit…

- Irina, fiica senatorului PNL Vergil Chițac, infectat cu coronavirus, a anunțat luni pe Facebook ca tatal sau a fost mutat la secția de terapie intensiva a spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Ea a mai scris ca sunt depistați pozitiv și internați in spital mama și fratele sau. Irina a facut…

- Mai multe organizatii din Sibiu au anuntat ca au inceput strangerea de donatii ca sa cumpere o mie de teste de coronavirus si echipamente pentru sectia de terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, potrivit unui comunicat publicat sambata de presedintele Fundatiei Comunitare, Ciprian…

- Spitalele private din Romania pun la dispoziția autoritaților 257 de paturi de terapie intensiva pentru a suplimenta numarul de paturi din unitatile sanitare de stat, 4.000 la numar, in cazul in care va fi nevoie, pentru pacienții infectați cu...

- Acesta a explicat ca la nivel mondial au fost dezvoltate patru scenarii privind evolutia epidemiei de coronavirus, iar scenariul care corespunde Romaniei este cel mai putin riscant, deoarece avem mai putin de 20 de cazuri de infectie cu coronavirus. „In scenariul 1, cu sub 20 de pacienti, nu se pune…

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Femeia de 38 de ani din Timișoara care are coronavirus se simte bine, transmit doctorii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Nu are febra, iar starea sa este stabila. In plus, cele 11 persoane testate de coronavirus, doua femei sosite sambata la spital și internate și cele noua persoane care au…