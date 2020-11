O noua specie de maimuta, a carei populatie totalizeaza doar cateva sute de exemplare, a fost descoperita in Myanmar, au anuntat miercuri cercetatorii aflati in spatele rarei descoperiri, relateaza AFP.



Mica maimuta, al carei corp masoara intre 50 si 60 de centimetri, a fost denumita Popa langur de oamenii de stiinta de la Centrul German de Primatologie (DPZ) si din cadrul organizatiei de mediu Fauna and Flora International (FFI), care au identificat-o dupa cercetari indelungate.





Aceasta este o specie de maimuta-langur - Trachypithecus, dupa denumirea sa stiintifica…