Filmarea in care doi tineri ies cu jumatate de corp pe gemurile mașinii cu numar București pentru a chema doi urși masivi a revoltat sute de internauți, mai ales ca cei doi tineri au fost foarte aproape de a fi raniți de unul dintre animale care a sarit pe mașina. Filmarea a ajuns in posesia […] The post VIDEO O noua filmare cu turiști care se pun in pericol in preajma urșilor “Ce inconștienți!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .