Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni sunt raniți in urma unei explozii care s-a produs pe o barca a Poliției de Frontiera a Romaniei. Accidentul s-a produs in județul Mehedinți, in portul Drobeta Turnu Severin. Explozia s-a produs in timp ce ambarcațiunea era alimentata cu combustibil. Persoanele ranite sunt doi angajați ai…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 85.700 de persoane, dintre care 7.935 de cetateni ucraineni. Prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 85.700 de persoane, dintre care 7.935 de cetateni ucraineni. Prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe…

- Traficul autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone este restrictionat pe teritoriul Ungariei de vineri pana luni, in intervalul 7 – 10 aprilie, cu ocazia Sarbatorilor Pascale la catolici, a anuntat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, intr-un comunicat preluat…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, inainte de inceperea razboiului, si pana in prezent a depasit 3,9 milioane, arata datele Politiei de Frontiera. ”In data de 03.04.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile…

- Traficul pentru automarfare (autovehicule cu o capacitate mai mare de 7,5 tone) va fi restrictionat temporar pe teritoriul Ungariei incepand cu data de 14.03.2023 ora 23.00 (ora Romaniei) pana in data de 15.03.2023 ora 23.00 (ora Romaniei), a informat, intr-un comunicat, Inspectoratul Teritorial al…

- Șoferii trebuie sa aștepte pana la 120 de minute pentru a trece miercuri prin vamile din vestul țarii, potrivit Poliției de Frontiera. La ora 12.00, cel mai mare timp de așteptare se inregistreaza in Vama Nadlac II, de doua ore. Potrivit reprezentantilor Politiei de Frontiera, au aparut probleme la…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca sambata au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 82.428 de persoane, dintre care 8.103 cetateni ucraineni. „Astfel, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana la data de 04.03.2023, ora 24.00, la nivel national,…