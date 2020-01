Stiri pe aceeasi tema

- O nava militara a SUA a evitat la limita coliziunea in Marea Arabiei cu o nava militara a Rusiei, care s-a apropiat ''agresiv'' de ambarcatiunea americana, a anuntat vineri US Navy, incident confirmat de Ministerul Apararii rus, care sustine insa ca nava americana este cea care a…

- O nava de razboi ruseasca "s-a apropiat agresiv" de un distrugator american, joi, in timp ce aceste opera in Marea Arabiei, navele fiind pe punctul de a se ciocni, a anunțat Flota a Cincea americana, pe Twitter, citata de b1.ro.

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a respins, joi, speculatiile referitoare la presupuse ingerinte ruse in activitatile politice din Marea Britanie, liderul de la Kremlin amintind ca exista "evaluari" ale altor tari despre situatia politica de la Moscova, relateaza agentia de presa Reuters, potrivit…

- Unul dintre cei mai importanti diplomati ai Administratiei lui Donald Trump a respins marti in mod ferm teza conform careia Ucraina si nu Rusia s-ar fi amestecat in alegerile americane din 2016, teza sustinuta cu toate acestea de presedintele SUA, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Solicitat sa spuna,…

- Primul tren de marfa al companiei China Railway Express, care deja a intrat pe teritoriul Turciei prin provincia Kars, va ajunge in Europa prin tunelul Marmaray, care leaga Asia de continentul european, pe sub Stramtoarea Bosfor. Trenul plecat din China, care va intra in tunel in 6 noiembrie…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise in urma unui atac armat produs vineri intr-o unitate militara din Rusia, afirma surse citate de agentia de presa Tass.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project Un militar…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat, luni, intrebat in legatura cu scrisoarea liderului grupului PPE, Manfred Weber, catre CE pentru sustinerea deschiderii unei fabrici Volkswagen in Bu...

- Federatia scotiana de rugby (SRU) a respins miercuri acuzatia care i-a fost adusa de World Rugby, de ''conduita incorecta'', pentru a justifica sesizarea unei Comisii de conflict, scrie Reuters.