- O nava de transport marfa a naufragiat in Marea Neagra, in largul Turciei, duminica. Cel putin doi marinari au murit, iar cinci membri ai echipajului au fost salvati. Nava, numita Arvin, circula sub pavilionul micului arhipelag Palau din Pacific. „Echipajul numara 13 membri. In acest moment, cinci persoane…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a semnat tranzactia pentru vanzarea a 100% din participatia sa in Kom-Munai LLP (KOM) si Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited. KOM si TOC detin licentele de productie pentru patru zacaminte onshore,…