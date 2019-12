Stiri pe aceeasi tema

- O nava de transport marfa s-a ciocnit de tarm in Stramtoarea Bosfor din Istanbul vineri, potrivit postului CNNTurk si unui martor, determinand autoritatile sa inchida pitorescul si aglomeratul canal care traverseaza cel mai mare oras al Turciei, informeaza Reuters.

- Autoritațile saudite au condamnat ieri cinci persoane la moarte și alte trei la pedepse ce totalizeaza 24 de ani in dosarul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul in octombrie anul trecut, conform Reuters, citat de b1.ro. Procurorul general al Arabiei Saudite…

- Ziaristul si scriitorul Ahmet Altan a fost din nou arestat, la o saptamana dupa ce fusese eliberat din inchisoare. Inainte de a fi eliberat lunea trecuta, Altan fusese inchis din 2016, la doua luni dupa esecul puciului din Turcia impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Autoritatile de la Ankara…

- Inainte de a fi eliberat lunea trecuta, Altan fusese inchis din 2016, la doua luni dupa esecul puciului din Turcia impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Autoritatile de la Ankara acuza de organizarea loviturii de stat reteaua clericului Fethullah Gulen, stabilit in SUA. Jurnalistul…

- Autoritațile japoneze au anunțat vineri ca au capturat un transport de 400 de kilograme de cocaina în Portul Kobe, o captura fara precedent pentru țara nipona, informeaza Reuters.„Acesta e un record, ca volum” pentru o captura de cocaina în Japonia, a afirmat un purtator…

- Autoritatile turce au arestat 43 de persoane suspectate de apartenenta la organizatia Stat Islamic (SI) si de pregatirea unor atacuri care ar fi vizat sarbatorirea zilei nationale marti, transmite Reuters, citand politia turca si media de stat, potrivit Agerpres.Arestarile au fost operate…