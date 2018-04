Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea tatarilor din spatiul dintre Prut si Nistru a produs mai multe schimbari administrative in Moldova. Unele tinuturi au disparut, altele s-au infiintat, majoritatea schimbarilor avand loc din motive economice.

- ORIGINI… Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, din comuna Puiesti, este ctitorita de obstea calugarilor de la Manastirea Neamt, cel mai probabil in secolul al XVI-lea, in codrii din partea de sud-vest a satului Stramba (atestat documentar inca din secolul al XV-lea, azi Cetatuia). Turnul-clopotnita adaugat…

- Ma uitam in lungul strazii fara sa pot intelege. De unde venea atata praf? O femeie si un barbat il maturau de pe drum. De fapt il imprastiau. Tocmai imi spalasem masina si ma uitam acum cu mila la ea… Valul de praf se apropia. Pentru o secunda mi-a trecut prin minte sa ii platesc […]

- Posturile de inalti functionari in stat, care permit celor care ocupa astfel de functii sa aiba acces la sume mari de bani, au fost vanate dintotdeauna de oameni interesati sa faca averi, cel putin in spatiul balcanic.

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile marcate de Thiago…

- Aproape ca nu trece o zi fara ca polițiștii de la frontierele din sudul țarii sa nu captureze insemnate cantitați de marfa contrafacuta – imbracaminte, incalțaminte, parfumuri și jucarii – , care ar urma sa ajunga pe piața neagra din Romania. Bișnițarii romani care-și fac stocul doar din bazarele din…

- Documentele emise de sultanii Imperiului Otoman si pastrate in Arhivele Nationale din Istanbul cuprind informatii extrem de pretioase privind Tarile Romane. Corespondenta este purtata fie cu domnitori din Tara Romaneasca si Moldova cereri de tribut, in special , fie cu cadii judecatori , bei capetenii…

- Evaluarea din titlu apartine francezului Louis Emmanuel D’Antraigues, conte, regalist fanatic si personaj implicat in numeroase comploturi, motiv pentru care a petrecut multi ani in exil prin Europa. La randul lui, englezul Edmund Spencer descoperea ca „locuitorii erau la fel de putin preocupati de…