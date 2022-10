Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o comuna din judetul Iasi. Un copil de doi ani a murit, dupa ce a fost calcat cu masina de propria mama. Femeia isi parca autoturismul si fara sa observe l-a lovit pe cel mic. Incidentul s-a petrecut, luni, femeia apeland numarul unic de urgenta 112. Ea le-a spus politistilor ca, in timp…

- Politistii fac, joi dimineata, 19 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in Ilfov, Giurgiu si Valcea, intr-un dosar penal de talharie calificata deschis dupa ce suporteri ai CSA Steaua au agresat un suporter FCSB. ”In aceasta dimineata, 6 octombrie 2022, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, pe drumul national 66, in Defileul Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz. Echipe de salvatori din doua judete au intervenit la fata locului si l-au scos pe sofer din masina in stop…

- Politia Romana va schimba celebrele Loganuri cu autospeciale BMW 320ix care ating 100 de km/h in numai opt secunde. Potrivit Sindicatului Europol, la nivelul IGPR a fost desfașurata o licitație in vederea contractarii, in cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului…

- O autospeciala a IPJ Vaslui a lovit, luni, pe o trecere de pietoni din municipiul vaslui, o fetița care traversa regulamentar. Fata a fost ranita ușor. Colegii polițistului aflat la volan au deschis dosar penal pentru vatamare corporala. Șoferul mașinii de poliție a lovit-o pe fetița de 11 ani in timp…

- O autospeciala a SRI a fost implicata, luni dimineața, intr-un accident pe drumul european 85 in localitatea buzoiana Limpeziș. In coliziune au mai fost implicate alte doua autoturisme. “Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba despre o coliziune intre 3 autovehicule, toate conduse…

- Mașinile mai vechi de 15 ani vor putea fi casate din luna septembrie, prin Programul privind cazarea vehiculelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Proprietarii mașinilor ar urma sa primeasca 3.000 de lei, fara sa fie condiționați sa cumpere un vehicul nou. Jumatate din suma…

- Politistii doljeni au tras focuri de arma pentru prinderea unui adolescent in varsta de 15 ani, care se afla la volanul unei masini si care a refuzat sa opreasca la semnal. Urmarirea s-a intins pe sapte kilometri, iar in urma folosirii armelor nu au fost persoane ranite, relateaza News.ro. Inspectoratul…