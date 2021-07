Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase , COD ROȘU pana la momentul de fața au fost raportate urmatoarele efecte: Ocoliș – aprox.30 de case și 1 operator economic (bar) inundate, cu 11 adulți și 2 copii izolați (in podurile construcțiilor), DJ 750G avariat și colmatat; Runc-alunecare de teren a afectat…

- Trei tineri au ajuns cu mașina in care se aflau in albia raului Cracau, din comuna Bodesti, judetul Neamt, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila, a rupt balustrada unui pod și s-a rasturnat. Pana la sosirea forțelor de intervenție o persoana s-a autoevacuat. Alte…

- Trei tineri au ajuns noaptea trecuta la spital, in urma unui accident de circulație ce a avut loc pe un drum forestier din Bistrița-Nasaud. Șoferul mașinii a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ajuns in albia raului Gersa. Articolul Trei adolescenți raniți dupa ce s-au rasturnat cu mașina…

- La data de 9 iunie 2021, in jurul orei 18.40, polițiștii din Baia de Arieș au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza comunei Lupșa, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Un barbat, de 73 de ani, din comuna Lupșa, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra…

- Duminica noapte in timp ce conducea autoturismul pe DC 82 C din localitatea Șaru Dornei, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, un barbat de 22 de ani din comuna Panaci s-a rasturnat in albia unui rau. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto, care a fost transportat cu ambulanta…

- O șoferița in varsta de 54 de ani a trecut prin momente de coșmar chiar in prima zi de Paște. Aflata la volanului unui autoturism marca Skoda, femeia nu a mai putut controla volanul dupa o manevra imprudenta și a zburat intr-o rapa de pe marginea raului Bistrița. Mașina s-a oprit foarte aproape de ...

- Pe DN74, intre Zlatna si Abrud la Izvorul Ampoiului, un autoturism a intrat intr-un cap de pod. Conducatorul auto se pare ca este incarcerat. Ambele sensuri de mers sunt blocate, a transmis, vineri, in jurul orei 12.50, IPJ Alba. Post-ul O mașina a intrat intr-un cap de pod, in apropiere de Zlatna.…

- La data de 24 aprilie 2021, in jurul orei 17.50, polițiștii Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, in timp ce acționau pe raza localitații Ciugudu de Jos au observat, in albia paraului din localitate, un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar de 22 de ani, din…