Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost blocat duminica dupa-amiaza pe Autostrada Soarelui, sensnul spre Capitala, pe sensul de mers catre București, dupa ce o mașina a luat foc, potrivit Infotrafic.Mașina se afla pe banda de urgența și a luat foc la kilometrul 152+500 de metri, potrivit InfoTrafic.Persoanele din masina nu…

- Un autoturism arde cu flacara deschisa, la ora transmiterii acestei știri, pe Autostrada Soarelui, la km. 125. Mașina se afla pe banda de urgența. Din primele informații, nu exista victime. Nu se cunoaște motivul pentru care mașina a luat foc. Traficul se desfașoara cu greutate. Este aglomerație…

- Traficul este intens pe Autostrada Soarelui, vineri, de la primele ore ale dimineții. Pe anumite tronsoane se circula deja in coloane. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunța ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense. Polițiștii ii sfatuiesc…

- Traficul rutier a fost reluat pe Autostrada Soarelui, dupa ce, in urma carambolului, s-a format o coloana de mașini de 10 kilometri. Polițiștii avertizeaza ca intre localitațile Cernavoda-Constanța, este semnalata ceața densa. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca traficul rutier s-a reluat…

- Unul dintre tinerii aflați in stare grava, dupa ce in mașina in care se aflau a explodat o butelie, a murit. Celalalt a fost dus la spital. Potrivit ISU București – Ilfov, tanarul care a fost gasit in stare de inconștiența in urma exploziei a decedat. Cel de-al doilea a fost transportat la Spitalul…

- Barbatul care și-a ucis, marți, iubita s-a sinucis. Polițiștii au gasit trupul neinsuflețit al criminalului in locuința acestuia. Ionut Alexandru Busa, tanarul cautat de politisti, dupa ce a omorat-o pe iubita sa, sub ochii fetitei ei, intr-o casa din cartierul Militari din Bucuresti, si-a pus capat…

- Polițiștii au reținut, ieri, o femeie care a talharit un pensionar din Capitala, dupa ce i-a pus somnifere in bautura. Ancheta a fost ingreunata pentru ca toți martorii au crezut ca aceasta este barbat. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in Bucuresti,…

- Valorile de trafic sunt in crestere duminica pe DN1 Brasov – Bucuresti, sensul catre Capitala. S-a format coloana de masini de la limita cu judetul Brasov pana la iesirea din statiunea Busteni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz este semnalata…