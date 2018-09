Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise si 43 ranite dupa ce o masina a intrat intr-o piata aglomerata din orasul Mishui, parte a metropolei Hengyang din provincia Hunan, miercuri seara.Informatia a fost transmisa de autoritatile din Hengyang, precizand ca au retinut soferul care avea cazier. Incidentul…

- O mașina a intrat in mulțime intr-o piața din Hengyang, China, iar trei oameni au murit. Alți 43 au fost raniți. Totul s-a intamplat in timpul unui eveniment la care se dansa, piața fiind plina de...

- Un hotel din nordul Chinei a fost cuprins de flacari. Potrivit unui bilant provizoriu, in urma incendiului de proportii, cel putin 18 oameni au murit. Alte 16 persoane au fost evacuate si internate cu diverse arsuri.

- Politia l-a gasit pe baiatul cel mare plimbandu-se singur luni dimineața pe o autostrada din Arkansas, la circa 135 de kilometri de capitala Little Rock. Autoritațile au postat poza baiețelului pe Facebook in speranța ca acesta va fi identificat. Lucru ce s-a și intamplat pentru ca au primit…

- Compania Airbnb voia sa faca senzatie atunci cand a propus clientilor ei, in cadrul unui concurs, sansa de a petrece o noapte pe Marele Zid chinezesc. Insa in urma protestelor aparute in China si in urma temerilor legate de o degradare a sitului mentionat, reprezentantii Airbnb, o platforma online…

- Mostra de mitocanie oferita joi, la Aiud, de soferul unui autoturism Mercedes. El si-a parcat bolidul direct pe trotuar, chiar in usa unui bloc. Un cititor a surprins masina parcata ilegal si a postat fotografiile pe facebook. Intrarea unui bloc din Aiud a fost trasnformata in parcare de catre un sofer…

- Un barbat care a incercat sa-și intoarca mașina pe un drum ingust a ajuns vedeta pe rețelele de socializare. Uite ce a pațit șoferul. Videoclipul filmat in Shangrao, din provincia Jiangxi, din China, surprinde momentul in care un șofer care incearca sa-și intoarca mașina pe un drum ingust a apasat din…

- Precipitatiile abundente si inundatiile provocate de acestea incepand de sambata au afectat aproximativ 185.000 de persoane din provincia Yunnan, aflata in sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana miercuri la ora locala 11.00, intemperiile au facut cele mai…