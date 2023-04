Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat ca unul din avioanele sale de razboi a pierdut joi seara munitie deasupra orasului Belgorod, situat in apropierea granitei cu Ucraina, dupa ce autoritatile locale au raportat o explozie puternica care a ranit doua persoane si a creat un crater imens in oras, informeaza AFP.…

- Traficul rutier este oprit din nou pe DN 7 – centura orasului Calimanesti, judetul Valcea, dupa ce ploile abundente au reactivat caderile de pietre de pe versanti. ”Azi-noapte, ora 00.30, din cauza precipitatiilor abundente – atentionare hidrologica, au fost reactivate caderi de pietre de pe versanti…

- Roma, carduri clonate turiștilor in restaurantele din centrul orașului: inșelatorie de 300 de mii de euro. A folosit o mașina de copiat – coduri. Specialitatea casei nu era doar bucataria tipic romaneasca, ci și clonarea carților de credit pentru turiști, care in fiecare zi alegeau sa manance in unele…

- Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, si-a cerut scuze luni unui baietel pentru ca i-a spus, in urma cu cateva saptamani, in timpul unei audiente, sa-i "suga limba", inregistrarea video cu acest moment devenind virala pe retelele sociale si starnind controverse, relateaza AFP. "Sanctitatea Sa doreste…

- Pe o autostrada din California, Statele Unite ale Americii, o masina a zburat prin aer din cauza unei roti. Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25,…

- Accident cumplit noaptea trecuta in Timișoara. Doi tineri și-au pierdut viata, iar alți doi au fost grav raniți dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o mașina de intervenție a STPT in Pasajul Michelangelo. Accidentul s-a produs puțin dupa ora 1.00. O mașina condusa de un tanar de…

- Autoritatile din judetul Gorj au finalizat evaluarea pagubelor produse de cutremurele din ultima perioada, iar bilantul dat publicitatii arata ca ”din evaluarile vizuale s-a constatat ca s-au produs pagube la 121 de cladiri”. Printre acestea se numara 27 de unitati de invatamant, 17 institutii publice,…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter un videoclip cu o presupusa execuție a lui Dmitriy Yakushchenko, fost condamnat din Crimeea care a luptat in grupul Wagner. Se presupune ca a fost executat cu un baros. Videoclipul se intituleaza „Videoclip…