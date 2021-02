O mama din Turcia și-a salvat copiii din locuința cuprinsa de flacari, aruncandu-i de la fereastra, de la etajul trei al blocului. Majoritatea celor adunați la fața locului au intins paturi pentru siguranța minorilor. Incidentul a avut loc miercuri, in districtul Bayrampasa din Istanbul, potrivit Hotnews .ro care citeaza publicația turca Duvar.„Am auzit țipete in timp ce eram la munca și am vazut copiii la fereastra. Noi am adunat o mulțime de paturi, le-au salvat viața, pentru ca au sarit pe paturi”, a spus un martor pe nume Yalcin Kocak.Incendiul, in urma caruia șase copii și doi adulți au ajuns…