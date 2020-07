Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a fostului mare jucator de tenis afro-american Arthur Ashe, din orașul sau natal Richmond, Virginia, a fost vandalizata, potrivit AFP.Un videoclip care circula pe diverse rețele de socializare și difuzat de posturile de televiziune locala arata un barbat cu un spray cu vopsea alba…

- In Boston, o ancheta este in curs de desfasurare, dar in acest stadiu nu au fost facute arestari, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei locale, scrie agerpres.ro. Statuia ridicata in onoarea exploratorului italian era amplasata in parcul Cristofor Columb, in inima acestui…

- PSV Eindhoven l-a exclus din lot pe Denzel Dumfries, dupa ce acesta a participat la un protest impotriva rasismului si a brutalitatii politiei, clubul invocand motive legate de coronavirus, scrie Agerpres.„Jucatorul in varsta de 24 de ani va urma un program individual de antrenament pana la sfarsitul…

- Procurorul care investigheaza moartea lui George Floyd în Minneapolis a reclasificat faptele drept omucidere voluntara, acuzându-l pe ofițerul de poliție care l-a asfixiat pe Floyd de „omor premeditat”, iar ceilalți trei ofițeri de poliție de la fața locului sunt acuzați și ei…

- Departamentul american al Apararii a transferat 1.600 de membri ai armatei SUA in zone situate la periferia orasului Washington, in contextul protestelor violente fata de moartea unui afro-american in timp ce era imobilizat de politisti. „Efective militare active au fost mobilizate la baze militare…

- În timp ce mii de americani au iesit pe strazi pentru o alta zi de proteste care cer justitie pentru George Floyd, peste 17.000 de membri ai Garzii Nationale sunt pregatiti sa sprijine fortele de ordine locale în cazul izbucnirii unor violente, scrie CNN, citat de Mediafax. Acest numar este…

- Conform anuntului facut de avocatul familiei, Ben Crump, mai multe ceremonii in memoria sa sunt programate pana la momentul inmormantarii. Prima comemorare va avea loc joi dupa-amiaza, in Minneapolis, unde George Floyd, in varsta de 46 de ani, a murit dupa ce un politist alb i-a apasat pe…

- In timp ce in mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste masive in urma morții lui George Floyd, un parlamentar american vrea sa introduce o lege care sa puna capat violenței poliției, relateaza Reuters, citata de Hotnews.Aceasta legepermite victimelor sa-i dea in judecata pe polițiști,…