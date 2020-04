Stiri pe aceeasi tema

- Angela Primachenko, o femeie in varsta de 27 de ani, din Vancouver, a fost internata la terapie intensiva, fiindca a fost depistata cu noul tip de coronavirus.Fiindca starea femeii gravide in 33 de saptamani s-a inrautațit, medicii au decis ca e mai bine sa-i fie indusa starea de coma, a notat Sky News.Angela,…

- Un nou-nascut, care a venit pe lume la Maternitatea Odobescu, a fost depistat pozitiv, cu COVID-19, marți, dupa ce a fost adus de mama sa la un control la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”. Ambii au fost diagnosticați cu COVID-19 și sunt internați la Maternitatea Bega din Timișoara - spital Covid. Bebelușul…

- Inca un bebeluș are coronavirus, la Timișoara. La fel și mama sa. S-a nascut la Maternitatea Odobescu, dar nu face parte din cei zece bebeluși care au fost retestați.be Bebelușul a fost marți, cu mama sa, la Spitalul Louis Țurcanu din Timișaora, dupa ce cel mic a prezentat febra. Acolo au fost testați…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a fost infectata de coronavirus, desi era izolata de trei saptamani si nu a avut contact cu nimeni. Ea crede ca virusul a patruns in organism atunci cand i-a fost adusa o punga cu alimente la usa.

- O femeie din Statele Unite ale Americii a povestit ca, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, a fost bagata de medici in coma indusa și conectata la un aparat de ventilație mecanica. Cand s-a trezit, a aflat ca a devenit mama.

- O femeie este cercetata de procurorii din judetul Neamt, dupa ce a solicitat un echipaj de prim-ajutor care a transportat-o la spital, dar nu a spus acestuia ca ar fi intrat in contact cu o persoana infectata cu Covid-19. Din acest motiv, cei trei subofiteri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- A fost inregistrat un nou caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, fiind cazul numarul 18 la nivel național. Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din județul Cluj, internata in data de 20 martie 2020 in Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferata in data de 22 martie…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, care s-a vindecat dupa o forma ușoara de coronavirus, a povestit totul despre lupta ei cu COVID-19 – de la felul surprinzator in care s-a infectat, pana la ce a urmat dupa ce a fost depistata pozitiv.