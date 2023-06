VIDEO. O femeie din Brașov, la un pas să fie atacată de urs. Animalul a urmărit-o în timp ce își plimba câinele Locuitorii din Brașov sunt revoltați. Ei le-au cerut autoritaților sa ia masuri urgente dupa ce o femeie care mergea cu cainele pe o strada din centrul istoric a fost la un pas sa fie atacata de un urs. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum ursul mergea in spatele femeii care […] The post VIDEO. O femeie din Brașov, la un pas sa fie atacata de urs. Animalul a urmarit-o in timp ce iși plimba cainele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

